Anma programına, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Mustafa Yolyapar’ın ağabeyi, Cemiyet Onursal Başkanı, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ve meslektaşları katıldı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Mustafa Yolyapar’ı her yıl kabri başında andıklarını hatırlatarak, “Bizim burada toplanmamızı sağlayan, O’nun kişiliği, güzel vasıfları ve başarılı bir gazeteci oluşudur. İyi duygularla anılmayı hak eden bir kardeşimizdi” dedi.

Ağabeyi Mehmet Yolyapar, kardeşinin özverisinden bahsederken, Fikrettin Çıplak da, iyi insanları mezarı başında anmanın güzelliğine işaret ederek “Sevdiklerimiz için dua etmekten geri durmamalıyız” ifadesini kullandı.

Çorum basınının unutulmaz isimlerinden Mustafa Yolyapar, 12 Ekim 2014 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 48 yaşında hayata veda etmişti.