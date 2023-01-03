TÜİK, 2022 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklarken fiyatı en çok artan ve azalan ürünlerde belli oldu. Buna göre, fiyatı en çok artan ürün yüzde 79,26 artışla konut sigortası oldu. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 10,45'lik gerilemeyle kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları oldu.

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER: "İlaçlar yüzde 18,26, sağlık sigortası yüzde 14,26, su (şebeke suyu) yüzde 10,42, kuzu eti yüzde 8,25, fırın, ocak ve fırınlı ocak yüzde 7,99, çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi yüzde 7,5, gazete ve dergiler yüzde 6,74, patates ve bazı yumru bitkiler yüzde 6,04, yemek odası ve oturma odası mobilyaları yüzde 5,36." olurken; FİYATI EN ÇOK AZALAN ÜRÜNLER: “Çocuk giyim yüzde 4,84, karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 3,58, sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 3,36, taze meyveler yüzde 3,23, otomobil (benzinli) yüzde 2,77, kadın ayakkabısı yüzde 2,01, erkek giyim yüzde 1,91, kahve yüzde 1,53, şeker yüzde 1,35” şeklinde gerçekleşti.

(İHA)

