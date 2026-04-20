Çorum Belediyesi, aralarında otopark, oto yıkama, çay bahçesi, kafeterya ve kreş olmak üzere 9 işyerini 10 yıllığına kiraya verecek. Kiraya verilecek yerlerden biri de Akkent'teki Binicilik Tesisi.

2 YIL ÖNCE ÇORUM FK'YA KİRALANMIŞTI

2024 yılında Çorum FK'ya gelir olması için kiralanan Binicilik Tesisi 18 Mayıs 2025 tarihinden bu yana Atlı Spor Kulübü adıyla işletiliyordu. Tesis için belediye yeniden ihaleye çıkıyor.

Muhammen bedeli 500 bin lira olarak belirlenen tesisin 10 yıllığına kiraya verilme ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif usulü arttırma suretiyle gerçekleştirilecek.

İHALE 4 MAYIS'TA

9 iş yerinin ihalesi 4 Mayıs Pazartesi günü saat: 14.00’te Çorum Belediyesi B Blok 5. Kat Konferans Salonunda Encümen huzurunda yapılacak.