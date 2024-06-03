Alınan bilgiye göre bir kişinin satmak için ilçeye uyuşturucu madde sokacağı ihbarı üzerine harekete geçen Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar edilen aracı takibe aldı.

Şefik G.'nin kullandığı araç ilçe girişinde durduruldu.

Araç ve şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramalarda 19 gram Metamfetamin ile bir adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarma Komutanlığı'nda ki ifade işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.