MTV Nedir ve Nasıl Ödenir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı vergi dairesi tarafından tahakkuk ettirilen bir vergidir. Her yıl ocak ayında başlayan ödeme süreci, iki eşit taksitte yapılır. İlk taksit ödemesi Ocak ayında başlar ve 31 Ocak'ta sona erer. İkinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. 2025 yılı için MTV ödemelerinin ilki 1 Ocak'ta başladı ve son ödeme tarihi 31 Ocak 2025'tir.

MTV Ödenmezse Ne Olur?

MTV ödemesi yapılmadığında, borçlar vergi dairesi tarafından takip edilmeye başlanır. Gecikme durumunda her ay için yüzde 1,4 oranında faiz eklenir. Ödenmeyen borçlar hızla artarken, araçların muayeneleri de yapılamaz. Bu durumda, araç sahipleri trafiğe çıkmak veya araçlarını muayene ettirebilmek için MTV borçlarını ödemek zorunda kalır.

MTV Ödemeleri Nereden Yapılabilir?

MTV ödemeleri, birçok farklı kanaldan yapılabilir:

Dijital Vergi Dairesi: 00:10 ile 23:50 saatleri arasında dijital.gib.gov.tr üzerinden ödeme yapılabilir.

GİB Mobil Uygulaması: Google Play, App Store veya Huawei AppGallery üzerinden indirilebilen GİB Mobil uygulaması ile ödeme yapılabilir.

Banka ve Kredi Kartı İle Ödeme: Anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeme yapılabilir.

Hesap Havalesi Yöntemi: Anlaşmalı bankalara ait hesaplardan havale yolu ile ödeme yapılabilir.

PTT Şubeleri: PTT şubelerinden ödeme yapılabilir.

Vergi Dairesi Vezneleri: Vergi dairesi veznelerine giderek ödeme yapılabilir.

Doğru Ödeme Yöntemi Seçimi

İnternet üzerinden ödeme yaparken, mağduriyet yaşamamak için resmi ödeme kanallarına dikkat edilmesi önemlidir. Gib.gov.tr veya bankaların resmi internet siteleri üzerinden ödeme yapabilirsiniz.

MTV Tutarları Nasıl Hesaplanır?

Her aracın MTV tutarı, aracın türüne, yaşına ve motor silindir hacmine göre değişir. Bu nedenle, her araç sahibi için ödeme miktarı farklılık gösterebilir. 2025 yılı için belirlenen MTV tutarlarını, vergi dairesinden veya Dijital Vergi Dairesi’nden öğrenebilirsiniz.

31 Ocak’a kadar MTV ödemelerini yapmayı unutmamanız, cezai işlemler ve faiz artışlarından kaçınmanızı sağlayacaktır.



