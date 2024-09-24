Edinilen bilgiye göre, Ayhan Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak'ta park halinde olan Muammer Yıldız'a ait 19 AEG 427 plakalı otomobilin motoruna iki kedi yavrusu girdi. Evinden aracına giden Yıldız aracını çalıştırmak istediği sırada aracın motor kısmından gelen kedi seslerini duydu. Arabasının motor kısmında kedi yavruları olduğunu gören ve kendi çabalarıyla çıkarmaya çalışan Muammer Yıldız kedileri çıkaramayınca Alaca Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedileri kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yavru kedileri kurtardı. Daha sonra veteriner hekim kontrolünden geçirilen yavru kediler belediye hayvan barınağında kontrol altına alındı.

Editör: İHA AJANS