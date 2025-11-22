İthal otomobillere uygulanacak ek vergiler, 22 Kasım Cumartesi günü yürürlüğe girdi. Anlaşma, Avrupa Birliği (AB) ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapılan 27 ülkeyi kapsamıyor.

Karar; Çin, Japonya, Meksika ve Güney Afrika dahil olmak üzere çok sayıda büyük otomobil ihracatçısı ülkeyi etkiliyor. Düzenlemenin, Japon üretimi araçlarda doğrudan fiyat artışına yol açması bekleniyor.

Bugünden itibaren benzinliden hibrite ve elektrikliye kadar tüm segmentlerde 6 bin - 8 bin 500 dolar arası ek yükümlülükler devreye alınacak. Buna göre birçok modelde fiyat artışları bekleniyor.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

22 Eylül 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan 10436 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile otomotiv ithalatında ek mali yükümlülük öngören yeni vergisel düzenlemeler hayata geçirilmişti.

60 GÜNLÜK GEÇİŞ SÜRECİ BİTTİ

Bu düzenleme için tanınan 60 günlük geçiş süresi, 21 Kasım Cuma günü sona erdi. Dolayısıyla 22 Kasım Cumartesi sabahından itibaren ithal araçlarda daha yüksek fiyatlar geçerli olacak.

FİYATLAR ARTACAK

Yeni düzenleme, mevcut yüzde 10’luk taban gümrük vergisine ek olarak tüm araç segmentlerinde ilave mali yükümlülükler getiriyor.

Buna göre ithal araçlara yapılacak zam oranları şöyle:

Benzinli ve dizel otomobillere: Yüzde 25 veya en az 6 bin dolar

Hibrit (HEV-plug-in hariç) otomobillere: Yüzde 25 veya en az 6 bin dolar

Plug-in hibrit (PHEV) otomobillere: Yüzde 30 veya en az 7 bin dolar

Elektrikli otomobillere: Yüzde 30 veya en az 8 bin 500 dolar

STA YAPILAN ÜLKELER

Türkiye’nin STA imzaladığı ülkeler şöyle sıralandı: EFTA (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre), İsrail, Makedonya, Bosna Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Morityus, Güney Kore, Malezya, Moldova, Faroe Adaları, Singapur, Kosova, Venezuela, Birleşik Krallık, BAE ve Katar.

ETKİLENMEYECEK MODELLER

AB Ülkeleri: Volkswagen, Renault, Peugeot, BMW, Mercedes-Benz, Opel

Birleşik Krallık: MINI, Land Rover, Jaguar

Güney Kore (STA kapsamında): Hyundai, Kia

Diğer STA ülkeleri: İsrail, Fas, Malezya, Katar, BAE

UYGULANMANIN DETAYLARI

Vergi hesaplamasında araçların menşe ülkesi değil, üretim ve ithalatın yapıldığı ülke esas alınacak.

Elektrikli araçlarda, 7 bölgede en az 20 yetkili servis bulunması şartı bulunuyor.

Yeni vergi düzenlemesi benzinli ve dizel araçları, elektrikli araçlar karşısında daha avantajlı konumda getiriyor.

FİYATININ ARTMASI BEKLENEN JAPON MODELLERİ

Kararın en belirgin etkisi, Türkiye’de yaygın olarak tercih edilen Japon markalarında hissedilecek. Vergiler, özellikle SUV ve hibrit modellerde ciddi fiyat artışına yol açabilir.