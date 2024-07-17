Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Kocaelispor’da beklenen imzalar atıldı. Yeni sezona şampiyonluk parolası ile girmeye hazırlanan Kocaelispor’da transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Kocaelispor yönetimi uzun zamandır peşinde koştuğu Gabonlu futbolcu Aaron Appindangoye’ye resmi imzayı attırdı.

32 yaşındaki tecrübeli stoper geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Sivasspor forması giydi. Sivas temsilcisi ile 32 maça çıkan Aaron Appindangoye 1 gol, 1 asist ile sezonu tamamladı.

Aaron Appindangoye için dün Kocaelispor tesislerinde imza töreni düzenlendi. Yeşil-Siyahlı kulübe geldiği için mutlu olduğunu ifade eden tecrübeli stoper şampiyonluk yaşamak istediğini de belirtti.

Öte yandan Aaron Appindangoye’nin yanı sıra Kocaelispor yönetimi iç transferde Barış Alıcı’nın satın alma opsiyonunu kullanarak deneyimli futbolcuylada sözleşme imzaladı.

Editör: RIFAT KARA