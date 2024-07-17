Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çorum'da gerçekleşen yaz spor okulları çalışmalarını önceki gün İl Müdürü Cemil Çağlar ziyaret etti. İlk olarak boks branşında eğitim gören sporcularla bir araya gelen Çağlar, bir müddet antrenmanı takip ederek daha sonra sporcularla sohbet etti. Çağlar'ın ikinci durağı bilek güreşi çalışmaları oldu. Bilek güreşi antrenörü Hasan Çalışkan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Çağlar, sporculara başarılar diledi. Çağlar'ın son durağı cimnastikciler oldu. Minik cimnastikcilerin çalışmalarını yakından takip eden Çağlar, çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra ziyareti sonlandırdı.

Editör: RIFAT KARA