İtfaiye Parkı içindeki antik tiyatroda önceki gün düzenlenen Çocuk Festivali’ne İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve bin 500 civarında öğrenci katıldı.

Büyük bir coşku içinde gerçekleştirilen festival kapsamında; “Yaşam Becerilerim”, “Ailemle Eğitim Yolculuğum”, “Mavi Yeşil Okul Etiketi” ve “100 Yüze Yüz Çocuk” projeleri çerçevesinde hazırlanan etkinlik örnekleri öğrenciler tarafından sergilendi. Öğrenciler hem kendi projelerini tanıtma fırsatı buldu hem de arkadaşlarının çalışmalarını keyifle izledi.

Festival alanında animasyon gruplarıyla eğlenen öğrenciler, çeşitli ikramlarla da günün tadını çıkardı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Eğitim odaklı projelerin yaygınlaştırılması ve öğrencilerin sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen festival, hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük ilgi gördü.

Editör: Haber Merkezi