Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ÜNİDES Projesi kapsamında, Hitit Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Maliye Kulübü koordinatörlüğünde yürütülen “Kariyer Köprüsü” projesinin ilk bölümü tamamlandı.

Projenin ilk bölümünde Hitit Üniversitesi İİBF Maliye Kulübü öğrencilerine, iş arama becerileri, mülakat teknikleri, beceri temelli cv hazırlama teknikleri, beden dili ve etkili iletişiminde içinde yer aldığı “İş Kulübü” eğitimi verildi. Eğitimlere 6 grup halinde toplam 71 Maliye Kulübü üyesi öğrenci katıldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde İş Kulübü Lideri danışmanları tarafından verilen eğitimlerde İŞKUR İl müdürü Levent Tuzcu da öğrencilere, mesleki becerilerinin artırılmasının gerekliliği, iş arama becerilerinin geliştirilmesinin önemi ve kişisel donanımın artırılmasının önemi hakkında bilgi verdi.



Editör: SELDA FINDIK