eTwinning Ödül Törenine Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Belediye Başkan yardımcısı Turhan Candan, okul yöneticileri ve öğretmenleri katıldı.

Törende 155 öğretmen “eTwinning Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi” alırken, 4 okula da “eTwinning Okul Kalite Etiketi” ödülleri dağıtıldı.

Kalite etiketi alan öğretmenleri tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen Vali Yardımcısı Mercan “Dünyadaki bütün ülkelerin temel amacı insanına hizmet etmek, insanın daha iyi yaşamasını sağlamak ve medeniyetler yarışında ülkelerini hep ön sırada tutmaya çalışmaktır. Bu kalkınma yarışında ön plana çıkan ülkeler, insanları iyi eğiten, ona kaliteli eğitim verebilen ve onu geleceğe hazırlayan ülkelerdir. Bu yarışta insan kaynağını nitelikli hale getiren ülkelerin diğer bütün imkânlardan yoksun olsa bile ön plana çıkabildiğini müşahede ediyoruz. İşte eğitim öyle bir alan ki geleceğe yönelik olarak nesillerinizi kaliteli bir şekilde eğittiğinizde medeniyetler yarışında ülkenizi ön plana çıkmasına en büyük katkıyı yapmış oluyorsunuz. Onun için eğitim her şeyden önemli. Çünkü insana yapılan yatırım, insan kaynağına yapılan yatırım her zaman çok çok değerli. Bu açıdan tüm öğretmenlerimizi Türkiye'nin bu kalkınma çabasına, insanını daha refah içerisinde daha insanca onurlu bir şekilde yaşatma çabasına vermiş oldukları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

eTwinning projesinin çağın gerektirdiği donanımlara, teknolojik gelişmelere ayak uyduran bir proje olduğunu dile getiren Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar “İnternet çağındayız, bilişim çağındayız, uzay çağındayız, çağımızın gerektirdiği birtakım yenilikler var. Bu yenilikleri takip edebilmek ve yeniliklere göre projeler geliştirebilmek veya bu yenilikler doğrultusunda ortaya konulan imkanları değerlendirmek elbette ki çok önemlidir” diye konuştu.

Sergi ve kokteyl ile başlayan törende Şehit Emin Güner Mesleki Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi ve ve ilimiz müzik öğretmenleri tarafından hazırlanan müzik dinletisinin ardından okul yöneticileri ve öğretmenlere ödülleri takdim edildi. Tören hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ