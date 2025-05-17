“Her Ay 253 Hatim” programı kapsamında ilimize gelen 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Başkan Vekilleri İlhami Çil, Hüseyin Can ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Alkılıç ilimizdeki liselere de ziyaretlerde bulundu.

Bu kapsamda 15 Temmuz Derneği tarafından Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ve Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik “Vatan Millet Aşkına” konulu konferans düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen konferanslarda 251 vatandaşımızın şehit düştüğü, 2700'den fazla vatandaşın da gazilik mertebesine ulaştığı 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında Dernek Başkanı Turunç tarafından videolu detaylı bilgiler paylaşıldı.

Etkinlikte 15 Temmuz Gazisi ve Dernek Başkan Vekili İlhami Çil ile yine 15 Temmuz Gazisi ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Alkılıç vatan müdaafasında yaşadıklarını öğrencilerle paylaştılar.

Seminerde, darbe girişiminin Türk milletinin azmi ve direnişi karşısında nasıl başarısız olduğu, vatan sevgisi ve milli birliğin önemine dikkat çekildi. Konuşmacılar, o gece yaşanan olayları ve halkın gösterdiği kahramanlıkla Türkiye'nin demokratik yapısının nasıl korunduğunu detaylı bir şekilde anlattılar.