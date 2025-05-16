Öğrencilerin özverili çalışması ve öğretmenlerinin rehberliğinde hazırlanan takımlar, şenlik boyunca sergiledikleri performansla izleyenlerden tam not aldı. Başarılı takımların antrenörlüğünü öğretmenler Ahmet Ergin ve Zehra Demir üstlendi.

Okul Müdürü Yılmaz Uzuncaköse yaptığı açıklamada, “Bu başarı, öğrencilerimizin azmi ve öğretmenlerimizin emeğiyle geldi. Geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak bizim için çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Şenlik boyunca centilmen tavırlarıyla da takdir toplayan öğrenciler, Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim” sözünü adeta sahada yaşattı.

Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde Yunus Emre İlkokulu öğrencileri büyük alkış aldı. Başarı, okulda da büyük sevinçle karşılandı. Okul bahçesinde yapılan mini kutlamada öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Editör: Haber Merkezi