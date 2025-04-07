VALİLİK UYARDI!

Çorum Valiliği, 7-13 Nisan tarihleri arasında yaşanacak meteorolojik olayla ilgili uyarıda bulundu. Valilik, bölgemizin, 7 Nisan Pazartesi gününden itibaren Trakya kesiminden başlayacak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı.

ZİRAİ DON UYARISI

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle: "Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir. Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgemizin iç kesimlerinde zirai don riski bulunmaktadır."

7-13 Nisan tarihleri arasında Orta Karadeniz Bölgesi'nde illerdeki hava sıcaklıkları şöyle olacak:

ÇORUM -1 DERECE

Samsun 4 derece

Sinop 5 derece

Ordu 4 derece

Kastamonu 0 derece

Çorum -1 derece

Amasya 0 derece

Tokat 0 derece olacak