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Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Mustafa Oktay, 5 gün süren atölye performansıyla metal kaynak tekniğiyle 100.Yıl anısına bir Atatürk maskı ve 'Gökkuş Cumhuriyet' isimli kartal çalışmasını bitirdi.

İzleyicilerin gözü önünde yapılan iki yeni çalışma, 29 Ekim günü tamamlanarak sürekli sergileneceği Karaalioğlu (Karaoğlan) parkındaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitimi ve İnovasyon Merkezi bahçesinde yerini aldı.

Mustafa Oktay, daha önce Antalya’da yapılmamış büyüklükte bir metal heykel sergisini gerçekleştirerek 100. Yıl’a ayrı bir renk kattı.

Metal heykellerin, bu büyüklükte, kalıpsız, spontane oluşturulması, önemli bir “sanat olayı” olarak da kayıtlara geçti.