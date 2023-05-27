Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Özel Sporcular Atletizm İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Rekor bir katılım ile gerçekleşen il birinciliği Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Muhsin Yazıcıoğlu Atletizm Sahası'nda yapıldı.

Kıyasıya geçen yarışlar sonunda disk ve cirit atma kategorisinde Zübeyde Hanım Özel Eğitim Spor Kulübü'nden Enes Borucu ile Merve Özlü, 100 ve 200 metre yarışlarında yine Zübeyde Hanım Özel Eğitim Spor Kulübü'nden Pınar Kurt, Elif Demircan, Ahmet Baki Yılmaz, Anadolu Özel Eğitim Spor Kulübü'nden Sıla Böcek, uzun atlama kategorisinde ise Aile Sosyal Politikalar Spor Kulübü'nden Mehmet Can Düz dereceye girerek Çorum'u önümüzdeki ay içerisinde Antalya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandılar. (Rıfat KARA)