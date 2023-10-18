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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 22 Ekim Pazar günü, lider Eyüpspor’la oynayacağı maçta Ankara bölgesi A klasman hakemlerinden Alper Akarsu düdük çalacak. Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 19.00’da başlayacak maçta Alper Akarsu’nun yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Hüsnü Emre Çelimli ve Bitlis bölgesinden Barış Çiçeksoyu yapacak. Eskişehir’den Semih Kurt da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Alper Akarsu, kariyerinde Ahlatcı Çorum FK’nın ilk kez maçını yönetecek.

EYÜPSPOR, AKARSU İLE HEP KAZANDI

Alper Akarsu, Eyüpspor’un ise bugüne kadar 4 maçını yönetti. İstanbul temsilcisi bu maçların tamamını kazanırken, sırasıyla evinde Sivas Dört Eylül Belediye’yi 3-1, Denizlispor ve Göztepe’yi aynı skorlarla 1-0 yendi. İstanbul temsilcisi, bu sezon da Alper Akarsu’nun yönettiği maçta Tuzlaspor’u rakip sahada 5-0 mağlup etti.

82 MAÇTA DÜDÜK ÇALDI

Alper Akarsu, kariyerinde 82 klasman maçında düdük çalarken, bu maçların 36’ısını ev sahibi takımlar, 26’ısını da deplasman takımları kazandı. 21 karşılaşma ise berabere tamamlandı.