Her yıl Ramazan’da geleneksel olarak düzenlenen “Alacalılar İftarı” bu yıl da Ankara'da gerçekleşti.

Etkinliğe Ankara'da yaşayan Alacalılardan oluşan kalabalık bir topluluğun yanı sıra Alaca Kaymakamı Engin Tok, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de katıldı.

İlçenin geleneksel değerlerini canlı tutarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen iftar, katılımcılara Ramazan ayının manevi atmosferini derinden hissettirdi. Hemşehrilik bilincinin güçlenmesine olanak tanıyan etkinlikte, katılımcılar oruçlarını açarken keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Etkinlik boyunca birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Organizasyon yetkilileri ve katılımcılar, “Alacalılar İftarı” gibi etkinliklerin hemşehri dayanışmasını artırdığına, kültürel kimliğin korunmasına yardımcı olduğuna ve toplum içerisinde birlik ruhunu pekiştirdiğine dikkat çekti.

Editör: Haber Merkezi