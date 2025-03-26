Çorum Valisi Ali Çalgan ve protokol üyeleri ASAL Bölge Başkanlığı’nca düzenlenen iftarda Mehmetçiklerle buluştu.

Vali Ali Çalgan, iftar programında askerlerle birlikte oruç açtı. Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve güveni için gece gündüz demeden görev yapan Mehmetçiklerle bir süre sohbet eden Vali Çalgan, askerlere hayırlı tezkereler diledi.

İftarda Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde birlik ve beraberlik mesajları verildi. Vali Çalgan, Mehmetçiklerin fedakarca görev yaptığını belirterek, onlara minnettar olduklarını ifade etti.

İftar programına Vali Çalgan’ın yanı sıra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ile jandarma yöneticileri katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ