Son dakika haberi! Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırı ile birlikte TUSAŞ'tan patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk patlamanın ardından silah sesleri ve patlamalar devam etti.

Güvenlik güçleri ile teröristler arasıda çatışmaların devam ettiği, rehine olduğu bildiriliyor.

Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİT VE YARALILAR VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendiği, şehit ve yaralılar bulunduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."