Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup 21.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK deplasmanda lider Gençlerbirliği’nin konuğu oldu. İlhan Cavcav Tesisleri’nde oynanan karşılaşmanın ilk 30 dakikalık bölümünde gol sesi çıkmazken, 32.dakikada ev sahibi Gençlerbirliği golcü futbolcusu Fırat ile 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Fırat kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak takımını soyunma odasına 2-0 önde götürdü.

İkinci yarıda savunmada riskler alarak hücumda daha etkili olmaya çalışan Çorum FK 76.dakikada Abdullah’ın golüyle farkı 1’e indirdi. Kalan sürede beraberlik golü için sağlı-sollu ataklarla gol arayan Kırmızı-Siyahlılar 84 ve 88.dakikalarda kontrataktan yediği gollerle sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından lider Gençlerbirliği puanını 52’e yükseltirken, konuk Çorum FK ise 30 puanda kaldı.

SAHA: İlhan Cavcav Tesisleri.

HAKEMLER: Can Çağatay Göker, Sadık Eren Ulusoy, Mustafa Hakkı Uğurlu.

GENÇLERBİRLİĞİ U19: Hasan, Ferhat Yağız, A.Eymen, Taha, M.Yusuf, Fatih, M.Kağan, Ömer Taha, Ertuğrul, Emre Zahid, Fırat.

YEDEKLER: Can, Yunus Emre, Miran, A.Emin, Tuna, Emre, Hakan.

AHLATCI ÇORUM FK U19: M.Emin, Yusuf, Usaini, Burak, Ö.Faruk, Y.Emre, Laye, Abdullah, Emin, Can Efe, Furkan.

YEDEKLER: Serdar, İsmet, Polat, Ö.Faruk, Arda, A.Enes, Kayra.

GOLLER: Dk.32, 45 ve 88 Fırat, Dk.84 Yunus (Gençlerbirliği), Dk.76 Abdullah (Çorum FK)