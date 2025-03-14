Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Voleybol Yarı Final Grup Birinciliği 12-14 Mart tarihleri arasında Düzce’de yapıldı. İstanbul ve Eskişehir temsilcileri ile B grubunda yer alan Çorum temsilcisi 23 Nisan Ortaokulu ilk maçında Eskişehir temsilcisini iyi bir oyunla 2-0 mağlup etti. İkinci günü BAY geçen 23 Nisan Ortaokulu üçüncü gün ise İstanbul temsilcisi ile karşılaştı. Bu maçı 2-1 kaybeden 23 Nisan Ortaokulu grubunu ikinci sırada tamamlayarak yarı finalde A grubu birincisi İstanbul Şehit Ertan Kolay Ortaokulu ile kozlarını paylaştı. Çorum temsilcisi bu maçı 2-1 kazanarak yarı final grubu şampiyon tamamladı ve adını Nisan ayı içerisinde Çanakkale’de yapılacak olan Türkiye finallerine yazdırmayı başardı.

Editör: RIFAT KARA