Sabah saatlerinde yiyecek ararken Nasuhpaşa Mahallesi'ne kadar inen kurt, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Reyhan Korkmaz, sabah saatlerinde evinin bahçesine çıktığında buradaki çöp tenekelerini dağıtan kurdu gördüğünü söyledi.

Kurdu cep telefonun kamerasıyla kayda aldığını anlatan Korkmaz, "Kurdu bahçemde gördüğümde çok korktum, şaşırdım. Fotoğrafını çekince bahçemden kaçtı." dedi.

Mahalle sakini Fatih İnan da bahçede gördüğü kurdun fotoğraf ve videosunu çektiğini anlattı.

Editör: AA AJANS