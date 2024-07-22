Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, başkaca sivil toplum örgütlenmeleri içinde de Çorumluların birlikteliği, dayanışması ve tanıtımı adına çabaların sergilendiğini, bunlara saygı duyduklarını belirterek, “Kent Konseyi’nde daha güçlü ses getirebileceklerini, bu anlamda tüm hemşehrilerinin desteğini beklediğini söyledi.

Çorumluların, siyasallaşmadan, ayrışmadan birlik ve beraberliklerini korumaları gerektiğini vurgulayan Bilan, “Ankara’da en büyük nüfusa sahip olmanın avantajını iyi kullanarak, Çorum’umuza fayda sağlayacak büyük projeler etrafında dayanışma sağlamamız gerektiğine inanıyorum.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ