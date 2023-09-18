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Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz gece saat 21.30 sıralarında Keçiören İlçesi Yeşiltepe Mahallesi’ndeki TOKİ Kuzey Ankara Konutları’nda meydana geldi. Eski eşi Banu Satılmış’ın (30) evine gelen Serkan Özbaş ile eşinin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Evdeki tartışmanın büyüyerek dışarıda devam etmesi üzerine Serkan Özbaş, eski eşini bıçakla yaraladı.

Serkan Özbaş, Banu Satılmış’ın yanında bulunan Çorum Osmancıklı olduğu öğrenilen Emre Helvacı’yı (37) ise tabancayla vurarak öldürdü. Yaralı Banu Satılmış isimli kadın Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken olay yerinden kaçan Serkan Özbaş’ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Serkan Özbaş hakkında 3 Mayıs’ta uzaklaştırma kararı verildiği ve kararın 3 Temmuz’da sonra erdiği de öğrenildi.