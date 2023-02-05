Anitta Yaşam Club, suyun rahatlatıcı ve arındırıcı etkisini, minimal ve standartlara uygun şartlarda sunuyor. Alanında uzman personelle, tüm yorgunlukların su gibi akıp gitmesini sağlıyor.

SPA Merkezi, Kapalı Havuz, Fitness Salonu, Türk Hamamı, Sauna ve Fin Hamamı, sağlık yanında keyifli vakit geçirmenin de bir fırsatı.

Anitta Yaşam Club, son model Fitness ekipmanları ile yenilendi. Gerek otelin konukları gerekse dışarıdan alınan club üyeleri, modern spor donanımları ve uzman eğiticilerle zihin-beden koordinasyonunu geliştirebiliyorlar.

SPA hizmeti olarak, çeşitli teknik uygulamalarla cilt ve vücut bakımı yapılabiliyor. Burada insan sağlığı açısından hiçbir risk oluşturmayan Dr. Grandel ürünleri kullanılıyor. Hedef, daha duru ve pürüzsüz bir cilt… Cilt bakımı, ağda, manikür-pedikür, makyaj-gelin makyajı, solaryum, protez tırnak, kalıcı oje, kirpik lifting, kaş-bıyık alımı ve ihtiyaçlara göre diğer alternatifler…

Yaşam Club SPA’da masaj hizmeti Uzakdoğulu uzman terapistler eşliğinde yapılıyor.

Anitta’nın huzur verici ortamında her mevsim yüzme keyfini doyasıya yaşamak, günün tüm yorgunluğunu ve stresini atmak mümkün.

Geleneksel Türk Hamamı ve Fin Hamamı, olağanüstü dinlendirici ve cildi derinlemesine temizleyici bir özellik taşıyor. Sauna da, optimum sıcaklıkta toksinlerin atılmasını sağlıyor. Kardiovasküler sistemini destekliyor, üst solunum yollarını rahatlatıyor ve cildin gözeneklerini temizliyor, uykuyu düzenliyor.

Kuaför hizmetiyle de, ideal yüz formuna uygun özel kesim gerçekleştiriliyor, saç bakımı ürünleri sunuluyor.



(Uğur GÖRKEM)

