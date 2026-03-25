Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, Genel Başkan Baş Danışmanı İsmail Sofuoğlu, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Algır, Kadın Kolları Başkanı Tülay Oktay ve parti yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Zafer Partisi Çorum İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bayramlaştı.

Bayramın dostluk, birlik ve kardeşliğe vesile olmasını temenni eden İl Başkanı Nurullah Müstet, diğer siyasi parti yöneticilerinin bayramını kutladı.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Hakan Tekercioğlu, Genel Merkez Teşkilat Danışmanı Erkan Yıldız, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan ve partilerin yöneticileri tarafından karşılanan Anahtar Parti heyeti, karşılıklı bayramlaşmanın ardından yerel ve genel gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

PARTİ BİNASINDA BAYRAMLAŞMA

Anahtar Parti İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında ise parti yetkilileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

İl Başkanı Nurullah Müstet, “Bayramlar; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna günlerdir.

Milletçe bizi biz yapan değerlerin etrafında kenetlendiğimiz, gönüllerimizi birleştirdiğimiz bu mübarek bayramın; ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum.

Bu vesileyle; başta kıymetli hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara erişmenizi diliyorum” dedi.

Programda; Genel Başkan Baş Danışmanı İsmail Sofuoğlu, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Algır, Kadın Kolları Başkanı Tülay Oktay ve bazı partililer de birer konuşma yaparak tüm parti mensuplarının ve Çorum halkının bayramını kutladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR