Çorum Belediyesi, il genelinde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Eskice Pompa İstasyonu’nda yürütülen çalışmalarda önemli bir aşama tamamlandı. Yeni içme suyu kuyularının devreye alınmasıyla istasyonun kapasitesi saniyede 280-290 litreden 370-420 litreye çıkarıldı.

Artan kapasite, özellikle yaz aylarında yükselen su tüketimi dikkate alındığında şehir için kritik bir katkı sağlıyor. Proje kapsamında hizmete alınan Konaklı İçme Suyu Kuyusu 2 ve 3 ile Pınarbaşı 3, 4, 5 ve 6 numaralı kuyuların her biri ortalama 25 litre/saniye debiyle sisteme dahil edildi. Yeni kaynaklarla birlikte içme suyu arzı güçlendirilirken, kuraklık riskine karşı da ek bir güvence oluşturuldu.

Yaz aylarında günlük su tüketiminin 73 bin metreküpe ulaştığı şehirde, Eskice Pompa İstasyonu mevcut durumda ihtiyacın yaklaşık yüzde 30’unu karşılıyor. Yapılan kapasite artışıyla birlikte bu oran daha da güçlenirken, özellikle yeni hat ve barajlardan sağlanan suya olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Böylece barajların üzerindeki yük hafifletilerek su kaynaklarının daha dengeli ve verimli kullanılması sağlanacak.

Öte yandan, barajlardan temin edilen su miktarının azalmasıyla Organize Sanayi Bölgesi’ndeki arıtma tesisinin işletme maliyetlerinde de kayda değer azalma sağlanmış olacak. Ham su kullanımındaki düşüşle birlikte arıtma giderlerinde ciddi düşüşler bekleniyor.

Eskice Pompa İstasyonu’ndaki çalışmaların birinci etabı, motor ve pompa değişimlerinin tamamlanmasıyla sonuçlandı. Projenin ikinci etabında ise Konaklı ve Eskice pompa istasyonlarını kapsayan yeni çalışmaların hayata geçirilmesi planlanıyor.

