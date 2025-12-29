Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Millî Gençlik Vakfı (MGV) Çorum Şubesi tarafından, Mekke’nin Fethi’nin 1395. Yıldönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlenecek.

31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı, saat 19.30’da, Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek “Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi” başlıklı programa, Mavi Marmara Gazisi ve Sumud Gönüllüsü Fikret Bayram konuşmacı olarak katılacak.

Etkinlik hakkında bilgi veren AGD ve MGV Çorum Şubesi Başkanı Selim Cebeci, Hafız Sefa Kırcı’nın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak programda Siyer-i Nebi ödül töreninin de yapılacağını söyledi.

AGD ve MGV Şube Başkanı Cebeci, sinevizyon gösterimi ve şiir dinletisinin yanı sıra Grup Çağrı ve Grup Sadâ’nın da ezgi dinletileriyle sahne alacakları etkinliğe tüm Çorum halkını davet etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ