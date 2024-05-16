Ahlatcı Çorum FK’nın deneyimli orta saha oyuncularından Atakan Cangöz, sol dizinden ameliyat oldu.

Sakatlığı nedeniyle haftalar önce sezonu kapatan Atakan Cangöz’ün sağlık durumu ile ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Atakan Cangöz, Ankara’da sol dizinden başarılı bir kıkırdak operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Atakan Cangöz de ameliyat sonrası kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Deneyimli futbolcu, “Çok şükür, başarılı bir operasyon geçirdim. En güçlü şekilde döneceğimden kimsenin şüphesi olmasın.

Desteklerini her zaman gösteren Başkanım, yöneticilerimiz, hocalarımız ve Çorum FK ailesine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.