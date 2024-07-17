Çorum FK'nın ligdeki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, kadrosunu şampiyon bir golcüyle güçlendirmeye hazırlanıyor.

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için kolları sıvayan Amedspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Transfer sezonunun açılması ile birlikte önemli oyuncuları kadrosuna katan Diyarbakır temsilcisi şimdide gözünü Arjantin ligi şampiyonuna dikti. Amedspor yönetimi geçtiğimiz sezon Arjantin Ligi'nde şampiyon olan Estudiantes'in Uruguaylı forveti Mauro Andres Acosta Mendez'i transfer etmek istediği ve teklif yaptığı öğrenildi.

Bu transferin bugün resmiyet kazanması bekleniyor.

Editör: RIFAT KARA