İl Sağlık Müdürlüğü, ambulans kazalarını azaltmak, çalışanlar ve hastaların güvenliğini artırmak, daha etkin ve güvenli bir sağlık hizmeti sunmak amacıyla Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (ASGE) düzenledi.

Eğitim, acil sağlık hizmetleri çalışanlarından oluşan 15 ambulans sürücüsü ve 5 ASGE eğitmeni tarafından katılım sağlandı. Eğitim, ambulans sürücülerinin zorlu koşullarda daha güvenli ve profesyonel bir şekilde araç kullanabilmeleri için uygulamalı eğitimler ve simülasyonlar içermekteydi.

Katılımcılar, 16 farklı zorlu parkurda eğitim sürüşleri gerçekleştirdi ve bu parkurlarda hız, denge, viraj alma, ani fren yapma gibi becerilerini geliştirdiler. Ayrıca, günlük bakım, lastik sökme, zincir takma, akü takviye yapma gibi pratik konularda da uygulamalı eğitim alarak, acil durumlar için hazırlıklı olmanın önemini kavradılar. Eğitimde, ambulans sürücülerinin karşılaşabilecekleri zorlu hava koşulları, yoğun trafik ve acil müdahale durumlarında nasıl daha güvenli ve etkin bir şekilde görev yapabilecekleri üzerine de çeşitli teorik bilgiler verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, bu tür eğitimlerle, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı, çalışanlarının güvenliğini sağlamayı ve vatandaşlara sunulan acil sağlık hizmetlerinin daha verimli olmasını hedeflediklerini belirtti. Eğitimin, ambulans sürücülerinin profesyonellik seviyelerini artırmasının yanı sıra, kaza oranlarını da önemli ölçüde düşürmesi bekleniyor.

Editör: HABER MERKEZİ