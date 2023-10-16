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Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisini düzenlediği Amatör Sporun En’leri gecesi önceki gün akşam Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Geceye, AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve Turhan Candan, AK Parti İl Başkan Yardımcıları İbrahim Ahıskalı ve Mustafa Kılıç, Miliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Tuncay Koçak, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, TFFHGD Başkanı Ahmet Ecevit ve bir çok branşın il temsilcileri antrenörleri, ödül alacak sporcular ve antrenörleri katıldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende protokol üyeleri günün anlam ve önemini içeren birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından 2022-2023 sezonunda başarılı olan sporcular, antrenörler ve yöneticilere ödülleri takdim edildi.

İlk olarak futbol branşında şampiyon olan antrenörlerden Turgay Doğan, Serhat Gökşen, Uğur Asiltürk, Sadık Tahir Bıyıkoğlu, Hüseyin Eğer, Fatih Serkan Temizkan, Menderes Özarslan, Ahmet Buğra Erdoğan ve Batuhan Zeren’e ödülleri verildi.

Daha sonra badminton branşında Mehmet Can Töremiş, Beren Aşkar, Yağmur Koçak ve Muhammed Mahmut Sert, masa tenisinde Aybüke Banu Şimşek, güreşte Enes Yasin Kalender, bocce ve bowlingde Hasan Dündar, Dart branşında Sacit Bal, judoda Sümeyra Aykaç ve İbrahim Melih Şahin, özel sporcularda Merve Peker, Boksta Şükriye Hazar, kick boksta Fahrettin Öztemiz ve Satı Nur Çöl, Atıcılıkta Yasin Yetim, atletizmde Mehmet Kalyoncu, bilardoda Emrah Taç, yüzmede Betül Köse ve Çetin Koçak, tekvandoda Yağmur Kazak, su altı sporlarında Deniz Ece Dugan, karatede Kayra Yağlı, modern pentatlonda Osman Efe Yıldırım, binicilik Hikmet Burhan Kaya, muay thai Battal Can Bilan, Elanur Akça, izcilik Recep Çiftbaş ödül alan sporcular oldular.

Öte yandan Çorum amatörüne sponsor olarak büyük destek veren NAMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı ve Çınarlar Boya İnşaat Sahibi Arif Çınar’a da teşekkür plaketi takdim edildi.

‘MEMLEKETİMİZE HİZMET

BİZİM ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ”

Amatör sporun enleri gecesine katılan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, memlekete ve memleketin sporuna hizmet etmenin kendilerinin önceliği olduğunu ifade etti.

Konuşmasına ödül alan sporcuları tebrik ederek başlayan Yusuf Ahlatcı, “Çok güzel bir organizasyonda bir araya geldik. Çorum sporumuzun gelişmesi adına önümüzdeki dönemde, yasama yılında eksikliklerinizi dile getirip tamamlama noktasında gerekeni yapacağız. Memleketimize hizmet etmek bizim öncelikli görevlerimiz. Çorum’un bir evladı olarak sizlerin hizmetkarı olduğumuzu bilmenizi isterim. Sizlerin taleplerini en güçlü şekilde Ankara’da seslendireceğime buradan söz veriyorum.

Böylesine önemli bir organizasyonda ödül alan antrenörlerimizi, yöneticilerimizi ve sporcu kardeşlerimi de tebrik ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

“GENÇLERİMİZ İÇİN BANA BİR GÖREV

DÜŞÜYORSA YAPMAYA HAZIRIM”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, amatör sporun enleri gecesinde yaptığı konuşmada Çorum’daki eksiklikleri dile getirirken, gençler için de yapılacak her türlü göreve de hazır olduğunu söyledi.

2016 yılında temeli atılan ve henüz hizmete açılmayan yeni spor salonunu dile getirerek konuşmasına başlayan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, spordaki eksiklikleri dile getirmek zorunda olduğunu belirtti. Akkent’te bulunan Atletizm Sahası’ndaki çimlerin uzaması ve sahanın kullanılamaz halde olduğunu belirten Tahtasız, “Biz geçenlerde bu durumu dile getirince çalışmaların yapıldığını düşünüyorum. Amatör sporcularımızın şuanda salonlara çok ihtiyacı var. Akkent’te bulunan Gençlik Merkezi spor yapacak çocuklarımız için tahsis edilebilir.

Her ne kadar burada Çorum amatör sporunu konuşsak da ben muhalefet olarak yapılması gerekenleri de dile getirmek zorundayım.

Bizim en başlıca görevlerimizden biri çocuklarımızı sokaklardan, kötü alışkanlıklardan kurtarmak. Bu doğrultuda da şahsıma ve partime ne görev düşerse yapmaya hazırız. Gençlerimize destek olmalıyız. Ben Eti Ortaokulu’nda okudum yıllarca para topladık spor salonu yapılacak diye. Atatürk Lisesi’nde okudum yine bu şekilde yıllarca para toplandı. Şimdi bu okullar yapılırken, bu okullarımıza spor salonu yapılmazsa, resim atölyesi yapılmazsa bu çocuklarımız nereye gidecek. Artı okullarımızda spor eğitimi 2 saat. Bunun saati de mutlaka arttırılmalı. BESYO’da okuyan gençlerimizin bunun tahmini sayısı da yanılmıyorsam 60 bin gibi. Bu gençlerimiz bir an önce atanmalı ki, ülkemizde spor sorunu çözülsün ve hızla gelişim göstersin. İmkan verildiğinde gençlerimizin neler başardığını görüyoruz. Örneğin filenin sultanları daha kısa bir zaman önce tarih yazdılar. Özellikle kız çocuklarımızın okuması, okutulması ve spor alanında başarılı olması için bizlere çok görev düşüyor. Bu anlamda şahsıma yine bir görev düşerse her zaman Çorum amatör sporunun yanında olacağımı buradan belirtmek istiyorum.

Bu önemli organizasyonda ödül alan arkadaşlarımı da tebrik ediyor, yeni sezonda da başarılarının devamını diliyorum” dedi.

ARICI’DAN BİRLİK VE

BERABERLİK VURGUSU

Amatör sporun enleri gecesinde bir konuşma yapan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaların devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Konuşmasına protokol üyelerini selamlayarak başlayan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, “Amatör Spor camiamızın bayramı olan bu hafta da taban birliklerimizle, velilerimizle valiliğimizle, belediyemizle ve milletvekillerimizle sergilemiş olduğumuz birlik ve beraberlik görüntüsü gerçekten bir gurur tablosu. ASKF olarak bu birlik ve beraberliği, doğru işleri, doğru zamanda yapmak adına şehrimizin amatör sporunun yükselen trendini devam ettirmek için sonuna kadar kullanacağız.

Yalnız şu konuya değinmek istiyorum. Amatör sporumuzun her ferdi bizim için ödüle layıktır. Sadece spor yapmasından dolayı değil. Şehrimize ve ülkemize değer katma amacında olduğu için gençlerimizi ailelerine ülkelerine, kültürlerine layık birer insan yapma idealinde oldukları için hepiniz bu ödüle layıksınız.

Verilecek ödüllerin belirlenmesinde futbol branşına ASKF, futbol dışındaki diğer branşlara ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinesinde yapıldı.

Amatör Spor Haftası’nın kutlandığı bu günlerde bu organizasyon ile birlik ve beraberliğimiz bir kat daha arttı. Bu beraberliği devam ettirmek adına da çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir. Cümlelerime son verirken, amatör spor evi talebimizi de buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum. Bu konuda da milletvekillerimizden destek istiyorum” dedi.

“AMATÖR SPORUN KALBİDİR”

Amatör sporun enleri gecesinde bir konuşma da Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar yaptı. Amatörün sporun kalbi olduğuna dikkat çeken Çağlar, sporun kardeşlik ve barış olduğunu da ifade etti.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri ile birlikte 15 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası’nın da Çorum’da yapılması ile yoğun geçen bir haftayı geride bıraktıklarını belirten İl Müdürü Çağlar, Badminton şampiyonası sebebiyle Çorum’da binlerce sporcu ve antrenörleri ağırlamaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Buna spor turizmi adını verdiklerini belirten Çağlar, “Amatör spor, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun birlikte organize ettiği bir faaliyet. Amatör gerçekten sporun kalbidir. Spor, bir gencin ve bir çocuğun rüyasına ve hayaline dokunabilmektir. Eğer sizde, bir gencin, bir çocuğun hayaline dokunabiliyorsanız ve hayatını değiştirebiliyorsanız en mutlu insan siz olursunuz.

Bu nedenle biz spor adamları gençlerin ve çocukların hayallerini inşa etmek için yola çıktık. Spor şehirlerin aynı zamanda kimlikleridir. Örneğin, Trabzon’un Trabzonspor’dur. Sivas’ın, Sivasspor’dur. Çorum’un da Çorum FK’dır. Çünkü gerek ülke içinde, gerekse ülke dışında Çorum’u en iyi tanıtabilmek Çorum FK’dan geçiyor.

Sporun dili kardeşliktir, barıştır, sevgidir. O yüzden evrensel bir dile sahiptir. Bu güzel camianın içinde olmaktan dolayı gururluyum. Belediyemizle, valiliğimizle, milletvekillerimizle birlik içerisinde çalışmaktan dolayı çok mutluyum.

31 Ekim’de Türk Kadın milli takımımızı Çorum’da ağırlayacağız. Lüksemburg ile oynanacak maç için hazırlıklarımızı tamamladık. Umarım bu organizasyon ile birlikte Çorum spor şehri olma yolunda bir level daha atlar. Gecenin organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, ödül alan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve yönetici arkadaşlarımızı da buradan tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.