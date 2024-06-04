İl Genel Meclisi’nin Haziran ayı ilk olağan toplantısında sporu ve spor faaliyetlerini destekleyerek spor hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde yapılası düşünülen malzeme yardımına İl Özel İdaresi olarak katkılarının olması ile ilgili gündem maddesi görüşüldü.

Gündemin görüşülmesi öncesinde İl Genel Meclisi Başkanı Temur, il merkezi ve ilçelerinde 80 amatör spor kulübünün olduğunu, İl Özel İdaresi ve Çorum Belediyesi’nin her yıl bu kulüplere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Anadolu Spor Kulüpleri Federasyonu Çorum Şubesi işbirliğinde malzeme desteği verildiğini kaydetti.

Çorum’da amatör spor kulüpleri içinde 3 bin futbolcu ve 12 bin de diğer branşlarda olmak üzere 15 bin gencin spor yaptığını, bu kulüplere maddi destek veremediklerini ancak malzeme desteği ile bu gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulmasına katkı sağladıklarını bildiren Temur, her yıl sağlanan desteklerin artarak sürdüğünü ve süreceğini, tüm kulüplere bu desteklerin eşit oranda dağıtıldığını ve sporun yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ayrıca Belediye ile işbirliğinde Amatör Spor Kulüpleri Evi projeleri bulunduğunu, Avrupa’da olduğu gibi Çorum esnafı ve sanayicisine bu kulüplere sponsor olmaları çağrısında bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Amatör spor kulüplerine malzeme desteği verilmesi ile ilgili gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.

Editör: Haber Merkezi