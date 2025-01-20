KART AİDATLARI HUKUKSUZ OLABİLİR

Miliyet.com konuşan Ekonomist Bayram, bankaların kredi kartı aidatlarının hukuki dayanağının olmadığını belirterek, vatandaşların bu ücretleri geri alabileceğini ifade etti. Bankaların aidatsız kart sağlama zorunluluğu olduğunu vurgulayan Bayram, "Eğer bu talep karşılanmazsa müşteriler bankalarını değiştirme yoluna gidebilir" dedi.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN

Kredi kartı aidatını ödedikten sonra iade almak isteyen tüketiciler için en etkili yol Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmak. Bayram, "Bankalar genelde müşterilerini kaybetmemek için aidat ücretlerini iade ediyor veya para puan yüklemesi yapıyor. Ancak iade gerçekleşmezse dava yoluna gidilmesi gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Aidat ödemelerinden kurtulmak veya iade almak isteyenler için bir diğer yöntem ise bankayla pazarlık yapmak. Bayram, "Bankalar, müşterilerini kaybetmemek adına harcadıkça kazandıran puan sistemlerini devreye sokuyor. Bu puanlar alışverişlerde kullanılabiliyor. Banka şubesine giderek aidat konusunda pazarlık yapılabilir" diye ekledi.

AİDAT İADESİ...

Aidatsız Kart Talep Edin: Bankaların aidatsız kart sağlama zorunluluğunu hatırlatarak başvurun.

Tüketici Hakem Heyeti'ne Başvurun: Ödediğiniz aidat ücretini geri almak için yasal yollara başvurabilirsiniz.

Bankanızı Değiştirin: İhtiyaçlarınızı karşılamayan bankayı terk etmek bir diğer etkili yöntemdir.

Bankanızla Görüşün: Kart aidatları konusunda banka şubenizle görüşerek indirim veya iade talebinde bulunun.