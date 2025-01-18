ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, küçülmeye gidiyor. Şirket 'yeniden canlandırma planı' kapsamında mart ayında işte çıkarmalara başlayacak. Küçülmenin kurumsal ekip tarafında olacağı ifade edildi. Şubelerde çalışan baristalar işten çıkarmalardan etkilenmeyecek..

Starbucks, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Üst Yöneticisi Brian Niccol'un mesajını paylaştı.

Niccol, mesajında, geçen yıl eylül ayında şirketi canlandırma planını paylaştıklarını belirterek, yapmaları gereken daha çok iş olmasına rağmen kaydedilen ilerlemeden memnun olduğunu ifade etti.

STARBUCKS'TA İŞTEN ÇIKARMA NERELERDE OLACAK?

İlk çalışmaların ABD ve Kanada'daki şubelere odaklandığına dikkat çeken Niccol, işi küresel olarak dönüştürmeye çalışırken, dünya genelindeki destek ekiplerinin rolü, yapısı ve büyüklüğünü de incelemeleri gerektiğini anlattı.

Destek ekiplerinin organizasyonunu ve çalışma şeklini anlamlı bir şekilde değiştirmeleri gerektiğini kaydeden Niccol, şu ifadeleri kullandı:

* Ne yazık ki ileriye dönük olarak işten çıkarmalar yapacağımızı ve destek ekiplerimizi küçülteceğimizi öngörüyorum. Bu çalışma mağaza içi ekiplerimizi veya mağaza saatlerine yaptığımız yatırımları etkilemeyecek. Değişiklikleri mart ayı başında bildireceğiz.

STARBUCKS TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÇALIŞIYOR?

Starbucks, Türkiye’deki faaliyetlerini 2003’ten beri Alshaya Group Kuveyt’e bağlı olarak yürütüyor.

Türkiye’de 685 Starbucks mağazası bulunuyor. Bunların dokuz tanesi drive-thru formatında, 13 tanesi ise reserve mağaza şeklinde.

Starbucks Türkiye’de 7 bin 622 saha partneri çalışıyor. Bunların 6 bin 229’u yeşil önlük, 1393’ü siyah önlüklü olarak hizmet veriyor.

Starbucks'ta gerçekleşmesi planlanan işten çıkarmaların Türkiye ile bağlantısı yok. İşten çıkarmalar kurumsal tarafta olacak.