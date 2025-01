İşletmesi olup belgesiz olanlar, işletme kurmak isteyenler ve bu sektörde çalışmak isteyenler bu belgeyi almak zorunda. Bu konuda uzmanlaşmış ekibiyle Çorumlu berber, kuaför ve güzellik uzmanlarını belgelendirdiklerini dile getiren Arzu Şahin, mesleki yeterlilik sınavlarının kalite güvencesi sağlanmış bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, adil ve güvenilir bir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere yönelik düzenlendiğini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 24 Mart 2016 tarihinde yayımlanan 2016/1 Sayılı Tebliğde yer alan 8 meslekte belgesiz çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin zorunlu hale geldiğini hatırlatan Arzu Şahin, “Biz Çorum ve birçok illerde mesleğini belgelendirmek isteyen adaylar için sınavlar düzenliyoruz.

Sınavlarımız her 15 günde bir açılmaktadır. Mevcutta gerek salonu olan gerek salon sahibi olmak isteyen hatta kalifiye bir eleman olarak çalışmak isteyenlere herhangi bir cezai işleme maruz kalmamaları için elimizden geleni yapıyoruz.

Özellikle kendi sektörüm olan güzellik uzmanlığı sınavları için bağlı olduğumuz odaya kayıtlı olan üyelerimize özel indirimler sunuyoruz. Mesleğini belgelendirmek isteyenler yetkilendirilmiş kurumumuz üzerinden başvuruda bulunup sınavlara dahil olabilirler. Her türlü yardım ve bilgi için her zaman kapımız açık” ifadelerine yer verdi.

