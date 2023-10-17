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Olay, Esentepe Mahallesi Asri Mezarlık’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 88 yaşındaki alzheimer hastası Yusuf Şık saat 18.00 sularında evden ayrıldı. Eşi ve kızı yaşlı adam eve dönmeyince aramaya başladı.

Sık sık mezarlıkta gezdiği bilinen emekli bekçi Şık’ın ablasının mezarına gideceğini tahmin eden yakınları mezarlığa gitti. Komşularıyla birlikte yaşlı adamı arayan yakınları Şık’ın mezarlıkta bulunan bir ağacın yanında hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın öldüğü tespit edildi. Olay yerine gelen savcının incelmesinin ardından Yusuf Şık’ın cenazesi cenaze aracına alınarak Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.