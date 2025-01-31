GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurunda görülen yukarı yönlü seyir ve ons altındaki yükselişin etkisiyle, rekor tazelemeye devam ediyor.

Dünü 3 bin 168 lira ile 3 bin 218 lira aralığında geçiren gram altın günü 3 bin 213 liradan tamamladı. Yeni günde sabah seansında aynı saat diliminde 3 bin 222 liraya yükselerek rekor tazeledi.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Resmi rakamlarda 3 bin 222 liradan satılan gram altın Kapalıçarşı'da 3 bin 234 liradan satılıyor.

ÇORUM'DA ALTIN FİYATLARI

Çorum'da da bugün gram altın 3 bin 235 liradan satılıyor. Çeyrek altının fiyatı 5 bin 68 lira, yarım 10 bin 530 lira, Cumhuriyet altın ise 22 bin 65 lira...

