Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 21.hafta maçında konuk olduğu ve uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalarak çok kritik 1 puan daha aldı.

Dün, Eryaman Stadyumu’nda oynanan maçın ilk dakikalarında iki takım da kontrollü oynarken, 5.dakikada dizinden sakatlanan Aosman’ın 7.dakikada yerini Rahman Buğra’yı bıraktığı ev sahibi ekibin 18.dakikada Kayode ile bir topu direkten döndü.

İlk yarının son bölümlerinde Ahlatcı Çorum FK’nın üst üste girdiği pozisyonlar vardı. Bu pozisyonlardan, 42.dakikada Nalepa’nın vuruşunda top üst direkten dönünce devre başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki kadrolarıyla çıktı.

Ahlatcı Çorum FK, devreye iyi başlayan taraf olurken, kaptan Ferhat’ın 58.dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kaldı.

Ahlatcı Çorum FK, 10 kişi kaldıktan sonra daha kontrollü oynamaya başladı ve ani ataklarla gol bulmaya çalıştı. Gençlerbirliği ise son bölümlerde baskısını artırıp gol aradı.

İki takımın da çabaları sonuç vermeyince karşılaşma 0-0 berabere bitti. Bu sonucun ardından Ahlatcı Çorum FK puanını 35’e çıkartıp play-off potasındaki yerini korurken, Gençlerbirliği puanını 32 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 16: Sağdan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Nalepa ortaladı, altı pasta Atakan Akkaynak kafayı vuramadı. Atakan’ı aşan top kaleci Orkun’da kaldı.

DAKİKA 18: DİREKTEN DÖNDÜ: Gençlerbirliği etkili geldi. Amilton’un pasında, ceza yayının soyundan içeri giren Kayode karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, direkten dönen topu kaleci Hasan Hüseyin bloke etmeyi başardı.

DAKİKA 36: Ahlatcı Çorum FK gole yaklaştı. Sağdan Atakan’ın kullandığı köşe vuruşunda, savunmadan seken topu Geraldo altı pasın köşesinden röveşata ile kaleye gönderdi, kaleci Orkun gole izin vermedi.

DAKİKA 37: Çorum FK yine etkili geldi. Kerem’in ara pasında topla buluşan Atakan Akkaynak, ceza yayının sağından sert vurdu, kaleci Orkun iki hamlede topa sahip olmayı başardı.

DAKİKA 38: Ahlatcı Çorum FK atağında, Ferhat’ın pasında Geraldo cepheden ceza sahasına girdi, altı pasa kadar sokuldu ancak ikili mücadele halinde olduğu Jimmy’i geçemedi, kaleci Orkun topa sahip oldu.

DAKİKA 42: DİREKTE PATLADI: Ahlatcı Çorum FK gole çok yaklaştı. Sağdan Kerem’in ortasında, altı pasta Nalepa gelişine sert vurdu, üst direkten dönen topu ceza sahası dışından Ferhat kaleye gönderdi, kaleci Orkun direkt dibinden topu çıkartmayı başardı, korner.

DAKİKA 57: Gençlerbirliği hücuma çıkarken Çorum FK’lı oyuncular topu kaptı. Geraldo’nun pasında topla buluşan Ahmet Sağat, çalımlarla ceza yayının soluna kadar indi, sert şutunda kaleci Orkun gole izin vermedi.

DAKİKA 58: ÇORUM FK 10 KİŞİ KALDI: 50.dakikada sarı kart gören Ahlatcı Çorum FK kaptanı Ferhat Yazgan, 8 dakika sonra Rahman Buğra’ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

DAKİKA 60: Gençlerbirliği etkili geldi. Soldan ceza sahasına yapılan ortada, Mustapha Yatabare’nin kafayla indirdiği topu penaltı noktasının solunda Amilton yerden kaleye gönderdi, kaleci Hasan Hüseyin sol ayağıyla gole izin vermedi.

DAKİKA 78: Soldan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Geraldo son çizgiye inip pasını yerden ceza yayına çıkarttı, Hakan kontrol ettiği topu kaleye vurdu, kaleci Orkun gole izin vermedi.

DAKİKA 84: Gençlerbirliği atağında, soldan Yasin ortaladı, Toure’in ters vuruşunda top az farkla yandan kornere çıktı.

DAKİKA 86: Çorum FK kalesi büyük tehlike atlattı. Soldan ceza sahasına yapılan ortada, arka direkte Rahman Buğra kafayı vurdu, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi, karambolde Mustapha Yatabare altı pasta gol vuruşunu yaptı, Erkan topu kafayla çizgiden çıkarttı, korner.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 16: Sağdan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Nalepa ortaladı, altı pasta Atakan Akkaynak kafayı vuramadı. Atakan’ı aşan top kaleci Orkun’da kaldı.

DAKİKA 18: DİREKTEN DÖNDÜ: Gençlerbirliği etkili geldi. Amilton’un pasında, ceza yayının soyundan içeri giren Kayode karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, direkten dönen topu kaleci Hasan Hüseyin bloke etmeyi başardı.

DAKİKA 36: Ahlatcı Çorum FK gole yaklaştı. Sağdan Atakan’ın kullandığı köşe vuruşunda, savunmadan seken topu Geraldo altı pasın köşesinden röveşata ile kaleye gönderdi, kaleci Orkun gole izin vermedi.

DAKİKA 37: Çorum FK yine etkili geldi. Kerem’in ara pasında topla buluşan Atakan Akkaynak, ceza yayının sağından sert vurdu, kaleci Orkun iki hamlede topa sahip olmayı başardı.

DAKİKA 38: Ahlatcı Çorum FK atağında, Ferhat’ın pasında Geraldo cepheden ceza sahasına girdi, altı pasa kadar sokuldu ancak ikili mücadele halinde olduğu Jimmy’i geçemedi, kaleci Orkun topa sahip oldu.

DAKİKA 42: DİREKTE PATLADI: Ahlatcı Çorum FK gole çok yaklaştı. Sağdan Kerem’in ortasında, altı pasta Nalepa gelişine sert vurdu, üst direkten dönen topu ceza sahası dışından Ferhat kaleye gönderdi, kaleci Orkun direkt dibinden topu çıkartmayı başardı, korner.

DAKİKA 57: Gençlerbirliği hücuma çıkarken Çorum FK’lı oyuncular topu kaptı. Geraldo’nun pasında topla buluşan Ahmet Sağat, çalımlarla ceza yayının soluna kadar indi, sert şutunda kaleci Orkun gole izin vermedi.

DAKİKA 58: ÇORUM FK 10 KİŞİ KALDI: 50.dakikada sarı kart gören Ahlatcı Çorum FK kaptanı Ferhat Yazgan, 8 dakika sonra Rahman Buğra’ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

DAKİKA 60: Gençlerbirliği etkili geldi. Soldan ceza sahasına yapılan ortada, Mustapha Yatabare’nin kafayla indirdiği topu penaltı noktasının solunda Amilton yerden kaleye gönderdi, kaleci Hasan Hüseyin sol ayağıyla gole izin vermedi.

DAKİKA 78: Soldan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Geraldo son çizgiye inip pasını yerden ceza yayına çıkarttı, Hakan kontrol ettiği topu kaleye vurdu, kaleci Orkun gole izin vermedi.

DAKİKA 84: Gençlerbirliği atağında, soldan Yasin ortaladı, Toure’in ters vuruşunda top az farkla yandan kornere çıktı.

DAKİKA 86: Çorum FK kalesi büyük tehlike atlattı. Soldan ceza sahasına yapılan ortada, arka direkte Rahman Buğra kafayı vurdu, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi, karambolde Mustapha Yatabare altı pasta gol vuruşunu yaptı, Erkan topu kafayla çizgiden çıkarttı, korner.