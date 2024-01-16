2022’nin Aralık ayında, yine İstanbul’da düzenlenen Muay Thai (Tayland boksu) Süper Ligi 57 kilo finalini kazanarak şampiyon olan Çorumlu sporcu Abdussamet Uğurlu, bu yıl da yine aynı başarısını tekrarlayıp altın kemerin sahibi oldu.

Dünya Muay Thai Federasyonu (IFMA) ve Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından organize edilen Muay Thai Süper Lig finalleri İstanbul’da yapıldı. Çorum Birlikspor Kulübü sporcusu Abdussamet Uğurlu, büyük erkekler 57 kilonun finalinde, Antalyalı sporcu Ramazan Özmen’le ringe çıktı.

İKİNCİ KEZ SÜPER LİG ŞAMPİYONU

Sport Tv’den canlı yayınlanan müsabakada, antrenörü Aydın Fırat nezaretinde mücadele eden Abdussamet Uğurlu, rakibini devirmeyi başardı ve kariyerindeki ikinci Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

ALTIN KEMERİ ALDI

Abdussamet Uğurlu, ikinci kez şampiyonluk kazandığı için altın kemerin de sahibi oldu.

Antrenör Aydın Fırat, altın kemerli süper lig şampiyonu sporcusu Abdussamet Uğurlu’yu başarısından dolayı tebrik ederken, sporcusunun 2024 yılında yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandığını söyledi.

Fırat, desteklerinden dolayı Teknik Ateş Tuğla sahibi, iş insanı Ahmet Uzunoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.