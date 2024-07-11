Haftanın dördüncü gününde altın almak isteyenler güncel altın fiyatları araştırması yapıyor. Yükseliş ivmesini 11 Temmuz’da sürdüren gram altın Temmuz ayının ilk gününe göre 61,12 TL artarak yüzde 2,50 değer kazandı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları alış ve satış tablosu son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

11 Temmuz Perşembe günü çeyrek altın fiyatı 4.019,18 TL'den işlem görüyor. En çok tercih edilen gram altın fiyatı ise alış 2,511,99 satış 2.512,32 TL’den güne başladı.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE!

Temmuz ayının ilk gününe göre gram altın 61,12 TL artarak yüzde 2,50 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (1,953.99 TL) göre gram altın 554,7 lira artarak yüzde 28,39 oranında değer kazandı. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,613.70 liradan 2,508.65 liraya yükselerek değer yüzde 55,46 değer kazancı yaşadı.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4,019,18

Satış: 4.107,64

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.511,99

Satış: 2.512,32

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16,076,72

Satış: 16.380,50

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 8.013,24

Satış: 8.215,37

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.286,17

Satış: 2.423,23

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.348,10

Satış: 1.777,74

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 16.076,72

Satış: 16.380,50

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.372,22

Satış: 2.372,51

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 16.671,49

Satış: 16.380,50