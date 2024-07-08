ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede enflasyonun bu yıl mütevazı bir ilerleme kaydettiğini ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini düşürmeyi beklemediğini belirtti.
Banka tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun temmuz sayısı yayımlandı.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongre'de sunacağı raporda, "Enflasyon geçen yıl belirgin şekilde azaldı ve bu yıl mütevazı bir ilerleme kaydetti ancak Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yüzde 2'lik hedefi üzerinde kalmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 8 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın pazar günü kapanışı 2 bin 510 liradan yaparken; 8 Temmuz Pazartesi günü 2 bin 501 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 17 liradan, 4 bin liraya geriledi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.501,1530
Satış: 2.501,4160
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.382,96
Satış: 2.383,31
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.000,8300
Satış: 4.089,1000
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16.002,3200
Satış: 16.305,2400
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.972,55
Satış: 8.173,73
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.995,09
Satış: 16.297,46
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.563,74
Satış: 16.986,78
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.339,42
Satış: 1.762,55
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.272,05
Satış: 2.401,04