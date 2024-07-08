ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede enflasyonun bu yıl mütevazı bir ilerleme kaydettiğini ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini düşürmeyi beklemediğini belirtti.

Banka tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun temmuz sayısı yayımlandı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongre'de sunacağı raporda, "Enflasyon geçen yıl belirgin şekilde azaldı ve bu yıl mütevazı bir ilerleme kaydetti ancak Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yüzde 2'lik hedefi üzerinde kalmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 8 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

Gram altın pazar günü kapanışı 2 bin 510 liradan yaparken; 8 Temmuz Pazartesi günü 2 bin 501 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 17 liradan, 4 bin liraya geriledi.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.501,1530

Satış: 2.501,4160

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.382,96

Satış: 2.383,31

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.000,8300

Satış: 4.089,1000

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16.002,3200

Satış: 16.305,2400

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.972,55

Satış: 8.173,73

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.995,09

Satış: 16.297,46

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 16.563,74

Satış: 16.986,78

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.339,42

Satış: 1.762,55

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.272,05

Satış: 2.401,04