“Çalışkanlığımızı da

‘kurnaz zekâ’ ele geçirdi”

Günümüzde hemen herkes, toplumsal dokunun bozuluşundan şikayet ediyor.

ÇORUM HABER’in Başyazarı Mehmet Yolyapar da, “çalışkan” bilinen Türk halkının giderek tembelleşmesine, “çalışmadan iyi yaşama” heveslerinin, toplumsal seviyeyi her geçen gün biraz daha aşağıya çekmesine, vasat ve vasatın altı zekâların her yere, her şeye egemen olmasına dikkat çekmeye çalışıyor.

Bugün güncel bir sorun olarak karşımıza çıkan “bozulma”nın nedenine ilişkin ilginç bir değerlendirmeyi, günümüzden tam 33 yıl önce, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in sözlerinde buluyoruz.

Merhum Demirel, 1991 yılında bir TV programında, “Enflasyon ahlâkı bozar. Hırsızlıktan fuhşa kadar bütün yolları açar. Devlet yıkar.” diyor.

Süleyman Demirel’in sözleri şöyle:

“Hakikaten bugün enflasyon dediğinizi halk günlük yaşar. Halkın birinci sıkıntısı geçim sıkıntısıdır.

Esasen enflasyon devletleri yıkan bir olaydır. Milletleri içinden bozan bir olaydır.

Enflasyon sadece pahalılık olayı da değildir. Ahlâkı bozar. Borcu olan borcunu ödemez, alacağı olan alacağını alamaz. Ve hırsızlıktan, soygundan fuhşa kadar hemen hemen bütün yolları açar.

Esnafı perişan eder, köylüyü perişan eder, işçiyi perişan eder.

Bunun bir puanı bile çoktur.

Gelir dağılımını da bozar, her türlü adaleti bozar.

Her sene indireceğim der, her sene enflasyon çıkarsa, artık o hükümetin o enflasyonu indirme imkânı yoktur. Ve halkın da ona güveni yoktur.”

*

Bir başka yorumu daha paylaşalım:

“Çalışkanlığımızı da ‘kurnaz zekâ’ ele geçirdi. Bence bu da ahlâkla ilgili.”