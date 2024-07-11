Sırasıyla, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Hüseyin Öztürk, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gıda ve Tarım Üniversitesi MH Başkanı Prof.Dr. Mehmet Kılıç, MÜSİAD Gıda Tarım Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen, Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı protokol konuşmalarını yapacaklar.

Programın ilk bölümünde değerlendirilecek konular şöyle sıralanıyor: Prof.Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş (Selçuk Üniversitesi): İklim değişikliği ve kuraklık. Şemsettin Memiş (Başhan Agro Yönetim Kurulu Üyesi): Tarımsal ürün ihracatı. Mine Ataman (Dünya Gazetesi Tarım Yazarı): Gıda ve tarımın geleceği. Dr. Osman Yıldız (Tarım Reformu Genel Müdürü): Tarım destekleme politikaları.

İkinci bölüm: Prof. Dr. Metin Turan (Yeditepe Üniversitesi): Sözleşmeli tarım. Yusuf Özküçükgöz (Atasanat Yönetim Kurulu Başkanı): Soğan tarımı. Gazi Kutlu (10 Haber Tarım Yazarı): Türkiye’nin dünya tarımındaki yeri. Deniz Saklavcı (TKDK Proje Yönetimi Koordinatörü): IPARD destekleri. Programın sonunda stantlar gezilecek ve tanışma-ticari görüşmelere (networking programına) geçilecek.