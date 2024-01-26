26 Ocak Cuma altın fiyatları... Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Bugün gram altın 1.969 TL'den, çeyrek altın ise 3.151 TL'den başlıyor.

26 Ocak Cuma altın alış-satış fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

1.969,65

1.969,85

ALTIN/ONS NE KADAR?

2.020,49

2.021,20

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

3.151,44

3.220,71

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

12.605,74

12.843,44

YARIM ALTIN NE KADAR?

6.283,17

6.441,42

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

12.605,74

12.843,44

ATA ALTIN NE KADAR?

13.537,89

13.874,78

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

1.087,43

1.470,76