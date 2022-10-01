Dış ticaret açığının Ağustos ayında yüzde 159.9 artış ile zirve yaptığı Ağustos ayında Çorum 158 milyon dolarlık ihracat yaparken, 491 milyon dolarlık ithalat yaptı. Çorum’un 8 aylık ihracatı da 1 milyar 188 milyon dolara çıkarken, ithalatı ise 2 milyar 156 milyon dolara çıktı. Türkiye’de Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 159,9 artarak 4 milyar 307 milyon dolardan, 11 milyar 194 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 artarak 21 milyar 337 milyon dolar, ithalat yüzde 40,4 artarak 32 milyar 531 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artarak 165 milyar 608 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artarak 239 milyar 43 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Ağustos ayında yüzde 9,3 artarak 17 milyar 981 milyon dolardan, 19 milyar 647 milyon dolara yükseldi. Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 16,6 artarak 18 milyar 392 milyon dolardan, 21 milyar 453 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ağustos ayında 1 milyar 806 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 13,0 artarak 41 milyar 101 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,6 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 159.9 ARTTI

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 159,9 artarak 4 milyar 307 milyon dolardan, 11 milyar 194 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ağustos ayında yüzde 81,4 iken, 2022 Ağustos ayında yüzde 65,6'ya geriledi.

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 146,3 artarak 29 milyar 817 milyon dolardan, 73 milyar 435 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 82,5 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,3'e geriledi.

ÇORUM ZİRVEDE

Ülkemizde Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %13,1, ithalat ise %40,4 artarken, Çorum bölgedeki iller arasında liderliği yine bırakmadı. Buna göre Çorum Ağustos ayında 158 milyon dolarlık ihracat, 491 milyon dolarlık ithalat yaptı. Samsun’da Ağustos ayında ihracat 105,1 milyon dolar, ithalat 103,5 milyon dolar olurken; Tokat’ta ihracat 5,3 milyon dolar, ithalat 1,3 milyon dolar, Amasya’da ise ihracat 12,7 milyon dolar, ithalat 2,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

