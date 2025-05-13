Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda Antalya, Burdur, Denizli ve Isparta’da Kurum görev alanında bulunan gazete ve internet haber sitesi temsilcileriyle bölge toplantısında bir araya geldi.

Danıştay 10. Dairesi’nin yakın bir tarihte aldığı yürütmeyi durdurma kararına dikkat çeken Erkılınç, Anayasa Mahkemesi’nin, 2022 yılında aldığı pilot kararla Basın Ahlak Esaslarını da içine alan 195 sayılı Kanunun 49. maddesinin çerçevesinin ve sınırlarının yeniden çizilmesi gerektiğine işaret ettiğini ve ilgili maddenin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yeniden düzenlenmesi için de bir yıl süre tanıdığını hatırlatarak şöyle dedi:

“Bu karar üzerine Yönetim Kurulumuz, olağanüstü toplanarak Basın Ahlak Esaslarına ilişkin şikâyet başvurularının kayda alınacağını ancak düzenleme yapılıncaya kadar işlem tesis edilmeyeceğini kamuoyuna duyurmuştu. Aradan neredeyse 3 yıla yakın bir süre geçti ve 100 civarında şikâyet dosyamız var. Bu kararımızın iptali istemiyle açılan davada Danıştay 10. Dairesi yürütmeyi durdurdu. Biz de, gelinen aşamada tüm şikâyet dosyalarını başvuru sırasına göre bulundukları raftan indirerek Basın Ahlak Esasları çerçevesinde incelemeye aldık.”