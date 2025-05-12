Türkiye'de belli bölgelere cihaz yerleştirip vatandaşların depremlerden önce uyarılarak can kayıplarının önüne geçilebileceğini savunan Başer, bugün öğle saatlerinde yaşanan Amasya Gümüşhacıköy merkezli depremi günler öncesinden bildi.

Başer'in sosyal medya hesabından 7 Mayıs tarihinde yaptığı açıklama şöyle;

Paylaşım saati 23:13:00. 07/05/2025

"Genel bilgilendirme Çorum, Amasya, Samsun Kuzey orta bölgede Sivas Erzincan Bingöl Hakkari Elazığ kuzey doğu Anadolu bölgelerinde önümüzdeki zamanlarda ve günler içinde şu anki veri trafiğine bakıldığında maxsimumda 4.5 büyüklüğü sarsıntılar öngürülebilir. Dün itibariyle bu bölgelerde hareketlilik seviyesinde küçük derecede gözle görülür artış görünmektedir. Yıkıcı deprem verisine rastlanmamıştır."